La Comisión para las Personas Desaparecidas y Víctimas de la Violencia de Indonesia (KontraS) informó que, hasta el 1 de septiembre, se registraron 23 reportes de personas desaparecidas, de las cuales 20 aún no fueron localizadas. Además, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch señalaron que al menos siete personas murieron desde el inicio de las protestas.

Ads

Las movilizaciones estallaron tras conocerse que los 580 miembros de la Cámara de Representantes, constituida en octubre de 2024, recibirán un aumento salarial que eleva sus ingresos a unos 14.000 dólares mensuales. El contraste con la realidad de la mayoría de los trabajadores, que cobran menos del 3% de ese monto, encendió el malestar social.

Puede interesarte

La situación se agravó el jueves pasado, cuando un vehículo policial atropelló y mató a un joven conductor de la aplicación GoJek, el “Uber indonesio”. El hecho derivó en enfrentamientos, saqueos y ataques a edificios públicos, con un saldo de 3.195 detenidos y pérdidas económicas estimadas en 11,3 millones de dólares, según cifras oficiales.

Ads

El presidente Prabowo Subianto ordenó a las Fuerzas Armadas y a la Policía “medidas firmes” frente a los disturbios, lo que incrementó la presencia de efectivos en las calles y motivó que algunas organizaciones civiles desconvocaran protestas para “evitar una escalada de violencia”. Sin embargo, otras mantienen convocatorias, incluida una marcha frente al Parlamento prevista para este miércoles.

Mientras tanto, medios locales reportaron el hallazgo de decenas de botes de gas lacrimógeno en universidades de Bandung, lo que refuerza las denuncias de uso excesivo de la fuerza. Para KontraS y otras ONG, la situación constituye una grave amenaza a los derechos humanos y exige una respuesta internacional.

Ads

Fuente: DW