Taxistas de Mar del Plata realizaron este miércoles una protesta en la intersección de 25 de Mayo y Olazábal para reclamar contra el funcionamiento de aplicaciones de transporte que consideran ilegales. La movilización fue encabezada por Darío López, referente de la Federación de Taxistas, quien denunció competencia desleal y falta de controles municipales.

Ads

“La convocatoria es por el transporte ilegal. En Mar del Plata el vale todo nos está perjudicando un montón”, sostuvo López, al tiempo que remarcó que existe una ordenanza vigente, la 4471, que habilita únicamente a taxis, remises y autos rurales a transportar pasajeros. “Hoy vemos autos particulares trasladando personas y nadie hace nada”, agregó.

El dirigente apuntó contra el Municipio por la falta de respuestas y cuestionó tanto a la gestión anterior como a la actual. “Hemos llamado por esta problemática y nunca nos contestaron. Nosotros pagamos habilitaciones, seguros, impuestos; mientras tanto vienen de otros lugares a trabajar acá y nos sacan el laburo a los que estamos regularizados”, afirmó.

Ads

Puede interesarte

En ese sentido, López descartó cualquier intento de regularización de las aplicaciones y fue contundente: “No queremos que se blanquee nada. Si hay desocupación, sentémonos en una mesa y discutamos más licencias de taxis o remises, pero que las aplicaciones se vayan de Mar del Plata. Son ilegales, no sé qué parte no se entiende”.

La protesta incluyó una movilización hacia distintos puntos de la ciudad, como la zona de la terminal y avenidas de alto tránsito. También hubo fuertes críticas a la falta de controles: “No hay grúas, no hay secuestros de autos. Los inspectores no salen porque les bajan línea. Esto es un gran negociado y las consecuencias las pagan miles de familias que se quedan sin trabajo”, denunció.

Ads

Por último, el referente taxista le envió un mensaje directo al Ejecutivo local y al intendente interino Agustín Neme: “No queremos conflicto, queremos soluciones. Que se arme una mesa de trabajo y se haga cumplir la ordenanza. Si siguen haciendo lo mismo que antes, van a tener un problema grave en el transporte público de pasajeros”.