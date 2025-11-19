Una protesta de la agrupación Mariano Ferreyra generó tensión este miércoles por la tarde en la peatonal San Martín y Córdoba, donde un grupo de manifestantes se concentró frente a un reconocido banco para reclamar por el aumento del boleto de colectivo y los bajos salarios en la ciudad.

Con redoblantes, banderas y cánticos, la columna denunció lo que calificaron como un “ajuste intolerable” sobre los trabajadores. Entre las consignas que más resonaron se escuchó: “Milei, basura, vos sos la dictadura”, que rápidamente llamó la atención de transeúntes y empleados del microcentro.

El clima se tornó más tenso cuando algunos trabajadores y comerciantes de la zona increparon a los manifestantes al grito de “¡Vayan a laburar!”, lo que desató abucheos e insultos cruzados. Pese al intercambio verbal, no se registraron incidentes mayores.

Incluso dentro del propio banco donde se realizó la protesta, el personal desconocía el motivo de la movilización. “No sé qué está pasando”, comentó un empleado a El Marplatense mientras la protesta continuaba frente a la sucursal.

La agrupación Mariano Ferreyra, que toma su nombre del joven militante del Partido Obrero asesinado en 2010, está integrada por militantes socialistas del conurbano bonaerense y organizaciones de base vinculadas al Polo Obrero. Su actividad se centra en reclamos laborales, acciones territoriales y protestas contra la precarización y el ajuste.

El episodio volvió a poner de relieve el clima social que atraviesa Mar del Plata, con un creciente malestar por el costo del transporte y el deterioro del poder adquisitivo, factores que vienen impulsando un aumento de protestas y manifestaciones en las últimas semanas.