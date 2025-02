En las últimas horas comenzó a tratarse en el Honorable Consejo deliberante el expendio de medicamentos de venta libre en kioscos y supermercados. El proyecto presentado por un Concejal local, busca modificar una ordenanza que ya existe, la N°20296 que prohíbe a nivel nacional ese tipo de venta.

Sobre esto, Mario Della Maggiora, presidente del Colegio de Farmacéuticos dialogó con El Marplatense y explicó por qué el sector se encuentra en desacuerdo y cuáles podrían ser las consecuencias de su fácil accesibilidad por la similitud de componentes con los que no son de venta libre. Sin embargo, según lo detallado en el proyecto, se “mantendría la venta de fármacos recetados bajo la exclusividad de las farmacias”.

"Esta Ordenanza está en línea con la Ley 10606 y con la 11405, leyes provinciales que superan al Ministerio de Salud de Buenos Aires, lo que le permite al Municipio tener el poder de policía y de hacer cumplirla porque la ordenanza está en esa línea. Pero hay que analizar cómo surgió y el por qué. Antes de ella, era un aquelarre y los medicamentos se vendían en cualquier lado, no solo los de venta libre", expresó.

"Estamos en contra del rótulo de venta libre porque están compuestos por las mismas drogas que los que no lo son. Éstos, tienen las mismas acciones positivas cuando son realmente necesarios como las contraindicaciones de todo medicamento. Por lo cual, la accesibilidad indiscriminada a ellos, por parte de la población, se convierte en un problema sanitario que favorecería la automedicación y el autodiagnóstico. La gente, comúnmente cree que uno sin receta, no tiene contraindicaciones pero las tiene como todos. Por eso, me parece una barbaridad promover la venta en cualquier lugar cuando no es necesario porque hay una red de farmacias en toda la ciudad con guardias de 24 horas los 365 días del año", indicó el referente.

"No es solamente una posición desde el Colegio de Farmacéuticos, sino que si se le pregunta a cualquier agente de salud, de farmacia o de salud, va a decir lo mismo. Proponer esto, no es tener idea de los riesgos sanitarios que podría provocar. Para hablar de esto, se requiere un conocimiento mínimo del impacto que puede llegar a producir", concluyó Della Maggiora.