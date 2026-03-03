Tras una temporada de verano que no alcanzó las expectativas del sector turístico, en Mar del Plata crece la preocupación por el invierno. Con menos turistas, menor consumo y caída de la rentabilidad, hoteleros y gastronómicos advierten que el escenario para los próximos meses será complejo.

Tradicionalmente, el “colchón” económico que dejaba el verano permitía afrontar la temporada baja hasta un nuevo repunte de la actividad. Sin embargo, este año muchos operadores aseguran que ese margen no existió, lo que encendió las alarmas en el sector.

La iniciativa, que se encuentra en una etapa preliminar, contempla que el descuento sea asumido por los privados, mientras que la Provincia acompañe con difusión oficial y evalúe la posibilidad de incluir el programa dentro de los beneficios de la Cuenta DNI. También se analiza que el financiamiento pueda instrumentarse a través del Banco Provincia, con cuotas sin interés.

Durante la reunión, los referentes turísticos presentaron un diagnóstico de la situación actual, solicitaron medidas de alivio fiscal y propusieron conformar una mesa de trabajo para diseñar políticas que impulsen la actividad en temporada baja.

El vocero de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, Hernán Szkrohal, explicó a El Marplatense que la propuesta no es nueva, aunque ahora volvió a tomar fuerza ante el contexto económico.

“No es solamente hotelería, se piensa con hotelería y gastronomía. El descuento lo haría el privado y el financiamiento podría canalizarse a través del Banco Provincia, ya sea con cuotas sin interés. La idea es combinar financiamiento y difusión a través de los canales de la Provincia para toda la temporada baja”, señaló.

La iniciativa busca anticiparse a los meses más difíciles del año y generar un incentivo que reactive el turismo interno, en un escenario donde la caída del poder adquisitivo impacta de lleno en el movimiento de visitantes.