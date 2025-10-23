El bloque de concejales de la UCR presentó un proyecto de ordenanza para implementar una campaña de difusión para concientizar sobre la importancia del uso de envases renovables, reciclables y/o reutilizables que reduzcan el impacto ambiental en Mar del Plata.

Además, se busca crear en el partido de General Pueyrredon un programa con el objeto de reducir el plástico de un solo uso que es ofrecido como envases en todo tipo de formatos y en ese contexto, destacaron el objetivo de establecer la obligatoriedad de todos los establecimientos habilitados a disponer un mínimo de 50% del volumen total de ese tipo de productos.

A su vez, se estipula que los envases que se ofrezcan y comercialicen deberán ser provenientes de materiales renovables, reciclables y/o reutilizables, y la normativa será de aplicación en todo evento, espectáculo o establecimiento que implique concentración masiva de personas, tanto en espacios abiertos como cerrados.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bandada radical se remarcó “la necesidad de promover acciones que contribuyan a la reducción del impacto ambiental en el marco de políticas públicas de sustentabilidad”.

En ese sentido, se explicó que “los establecimientos destinados a espectáculos públicos reúnen gran afluencia de personas, generando volúmenes significativos de residuos, principalmente plásticos de un solo uso, entre ellos vasos, botellas, sorbetes, bandejas, tenedores, cuchillos, cucharas, agitadores, palillos, bolsas, envoltorios, recipientes varios, cajas, servilletas, sachets, potes, entre otros; todos ellos de materiales como plástico, papel, cartón o aluminio”.

A continuación, se puntualizó que “el plástico de un solo uso representa una de las mayores amenazas ambientales a nivel global. Cada año se producen más de 400 millones de toneladas de residuos plásticos, de las cuales el 50% corresponde a aquellos que se usan solo una vez y en su mayoría no son reciclados”.

Y se puntualizó que “el uso de envases fabricados con materiales renovables, reciclables y reutilizables reduce la emisión de gases de efectos invernadero, la huella de carbono y los residuos que derivan en contaminación por micro y nanoplasticos”.

Además, se añadió que “la economía circular propone un modelo de consumo más eficiente y regenerativo, del cual los espacios públicos deben ser partícipes. Los espectáculos y lugares públicos generan un considerable volumen de residuos, siendo el plástico que no se recicla una de las principales fuentes de contaminación urbana y ambiental”.

“Es una función primordial del Municipio impulsar normativas innovadoras que fomenten el uso responsable de los recursos y cambios culturales hacia una producción y consumo conscientes”, se sentenció desde la UCR.