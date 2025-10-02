El diputado bonaerense Facundo Tignanelli (UxP) presentó un proyecto de ley para rebautizar la Ruta Provincial Nº 76 con el nombre de Ricardo Horacio Iorio, fallecido en 2023.

La propuesta legislativa plantea que la administración provincial disponga la señalización correspondiente en los principales accesos e intersecciones, recordando así al músico que marcó a generaciones dentro del heavy metal argentino.

El proyecto toma como referencia la canción “Ruta 76”, incluida en el álbum Ultimando, donde Iorio homenajea a la región y evoca la memoria de los pueblos originarios de Ventana y Cura Malal. Según el texto, esa obra es “una manifestación de identidad y orgullo nacional”, además de un símbolo cultural que trasciende lo musical.

En sus fundamentos, Tignanelli destacó el “aporte cultural innegable” del artista y comparó su obra con referentes como Enrique Santos Discépolo y José Larralde, por su mirada social y poética. También subrayó la cercanía de Iorio con el peronismo, rasgo que generó tanto adhesiones como polémicas a lo largo de su carrera.

Ricardo Iorio nació en 1962 en Ciudadela y se consolidó como figura central del rock argentino. Fue bajista, cantante y compositor de V8, Hermética y Almafuerte, con los que editó discos emblemáticos como Mundo guanaco y Toro y pampa. En los años 90 alcanzó una popularidad inédita para el metal, llegando a presentarse en el estadio de River junto a bandas internacionales como Slayer, Kiss y Motörhead.

Tras su fallecimiento en octubre de 2023, a los 61 años, su legado quedó plasmado en 17 discos de estudio y múltiples colaboraciones con artistas como Pappo, León Gieco y Flavio Cianciarulo.

“Su obra continúa siendo un faro para quienes buscan autenticidad y pasión en la música”, concluyó Tignanelli, quien pidió a sus pares que acompañen la iniciativa para inmortalizar su nombre en la ruta que inspiró una de sus canciones más recordadas.

Fuente: Diputados bonaerenses