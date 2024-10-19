La Unión del Comercio, la Industria y Producción de Mar del Plata presentó un pedido para modificar el calendario de feriados de cara al 2025, con el objetivo de profundizar el movimiento turístico durante las fechas conmemorativas.

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Al respecto, Blas Taladrid, presidente de UCIP, declaró en diálogo con El Marplatense que “pedimos que al momento de la sanción de la Ley, porque se establecen de esa manera los feriados del año próximo, se prevea que haya uno por cada mes del año, fundamentalmente durante el invierno”.

Como ejemplo, enunció que “el 12 de octubre era un feriado innamovible que caída sábado, si no hubieran puesto un puente turístico, nos habríamos quedado sin fin de semana largo. Lo mismo ocurrió el 17 de agosto y pasará el 8 de diciembre”.

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Por eso, “cuando vimos cómo tracciona el comercio en los feriados, solicitamos esta cuestión”, afirmó.

Asimismo, remarcó que “los fines de semana largos son criticados por algunos sectores como los industriales que deben pagar el doble el día de trabajo o en comercios donde no hay afluencia turística, por lo cual aumenta el costo. En el conjunto de la ciudad, nosotros vemos que es satisfactorio porque hay ingreso de dinero que se redistribuye internamente”.

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“Lo que tenemos que generar es un círculo virtuoso, hay localidades que no son emisoras de turismo como Mar del Plata, por lo que el resto ve cómo se vacía la ciudad en favor de las localidad turísticas y no quieren”, concluyó.

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