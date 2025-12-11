A través de un proyecto de ordenanza, el bloque de concejales de Unión por la Patria propuso otorgarle el título de “Vecino destacado” a Agustín Barovero por su aporte en la divulgación sobre neurodivergencia y discapacidad desde una perspectiva no patologizante.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que “Agustín Barovero se formó en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se recibió de profesor de Letras. Desde su rol como docente de Nivel Secundario trabajó en escuelas públicas y privadas con proyectos de inclusión, donde compartió experiencias pedagógicas y formativas poniendo a los alumnos en el desafío de realizar tareas que trascendieran el aula”.

“Una de las instituciones en las que se desempeñó como docente, casi la mitad de la currícula estaba formada por estudiantes con proyectos de integración. En 2018, en el marco de la materia Prácticas del Lenguaje, impulsó a los estudiantes de tercer año de dicho colegio a producir el cortometraje Macbeth, basado en la obra homónima de William Shakespeare, el cual participó de diferentes festivales, entre ellos el 34° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Dicho cortometraje fue enteramente producido por los alumnos en las instalaciones del colegio, destacándose no sólo en las actuaciones sino también la elección de vestuario, maquillaje, manejo de equipos profesionales de audio y video, efectos especiales y utilería”, se añadió.

A su vez, se destacó que “su trabajo como docente con estudiantes neurodivergentes y sus experiencias en el aula lo llevaron a cuestionar sus propias experiencias y recorridos, buscando asesoramiento profesional que derivarían en un diagnóstico de autismo a sus 35 años. Ante este panorama decidió compartir su experiencia de descubrirse autista en la adultez en sus redes sociales, lo que lo llevó a una gran repercusión entre personas adultas que encontraron en él una referencia y se animaron a recurrir a profesionales para profundizar en posibles diagnósticos y entender mejor sus realidades”.

Y se remarcó que “desde 2022 y gracias a su capacidad de comunicar ha tenido un gran impacto en Instagram, YouTube y TikTok con videos y contenido de divulgación referidos al trastorno del espectro autista, lo cual lo convirtió en un referente en la materia, trascendiendo las fronteras de nuestra ciudad y el país”.

“En 2025 publicó Raro, un libro urgente sobre autismo de editorial Planeta, donde cuenta su historia y cómo su diagnóstico le permitió volver a nacer, entendiendo desde su vivencia que ‘el autismo no es un problema. En el mundo hay más de doscientos millones de autistas. La mayoría no lo sabe. Todos en algún momento se han sentido solos, incomprendidos, raros. Sufriendo por no encajar. Ser autista tiene que dejar de ser un problema, un tabú, insulto o enfermedad’”, se indicó.

“Su libro Raro… fue declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en mayo del corriente año. Gracias al éxito de su libro y del contenido que genera en sus redes sociales, Barovero recorre el país dando charlas sobre neurodivergencia desde un sentido social, buscando concientizar en este tema, resolver inquietudes de otros adultos que hayan sido diagnosticados recientemente o aún no han recibido un diagnóstico, así como acompañar a chicos y adolescentes con autismo como también a sus familias”, finaliza el texto.