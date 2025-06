El concejal Guido García presentó un proyecto para que Mar del Plata cuente con puntos estratégicos de estacionamiento para motos y bicicletas, con el objetivo de ordenar el espacio público y evitar obstrucciones en las veredas.

“Todos los marplatenses y quienes nos visitan pueden percibir que hay motos o bicicletas mal estacionadas sobre veredas, lo que genera dificultades para transeúntes, personas con movilidad reducida, o familias con chicos”, señaló García en diálogo con El Marplatense.

Según explicó, la falta de lugares habilitados no es responsabilidad exclusiva de los usuarios. “Muchas veces quienes trabajan en delivery o se mueven en bici por la ciudad no encuentran espacios para estacionar. Por eso pensamos una propuesta creativa que no implique esfuerzo fiscal para los contribuyentes, pero que beneficie a todos los sectores involucrados”, detalló.

La propuesta contempla un esquema de cooperación público-privada, en el cual el Ejecutivo autorice la instalación de estructuras para estacionamiento a cambio de permitir publicidad en el espacio. A quienes financien la obra, se les otorgaría una exención por dos años en el pago de tasas de publicidad y uso de espacio público.

“El interesado le peticiona al Ejecutivo un espacio para poner una publicidad, pero ese lugar será de uso público, no exclusivo para sus clientes”, aclaró el edil de Vamos Juntos. La idea, según indicó, se inspira en experiencias como la del Banco Itaú en Río de Janeiro, que financia estaciones de bicicletas de acceso libre.

Entre los puntos críticos donde podría implementarse primero, García mencionó el centro marplatense, la zona comercial de 12 de Octubre en el Puerto, San Juan y Güemes. “En estos lugares es habitual ver motos y bicis mal estacionadas, y no hay infraestructura pensada para resolverlo”, dijo.

Además, remarcó que esta medida permitiría hacer cumplir la normativa vigente: “Hoy una moto o bicicleta atravesada en la vereda puede complicar severamente la vida de una persona mayor, alguien con discapacidad o una madre con un cochecito. Parece algo menor, pero es una cuestión de calidad de vida”.