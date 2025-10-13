A través de un proyecto de ordenanza, el bloque de concejales de Unión por la Patria propuso crear en el ámbito del Partido de General Pueyrredon una “playa que aplique los parámetros de accesibilidad orientados a las personas con neurodiversidades” para promover el turismo accesible y el disfrute de toda la ciudadanía.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se indicó que “contar con una playa que garantice el pleno disfrute a las personas con neurodiversidades, implica la eliminación de barreras arquitectónicas, comunicacionales y actitudinales, así como la implementación de servicios y políticas que favorezcan la equidad en el acceso al esparcimiento y al turismo”.

Desde la bancada de ediles K también se destacó “la necesidad de contar con una playa accesible que contemple los requerimientos para personas neurodivergentes, a efectos de mejorar el acceso, la permanencia y disfrute del espacio público por parte de otros colectivos de personas con discapacidad, sean residentes o turistas”.

En ese contexto, se puntualizó que “de acuerdo a datos difundidos por la Organización Mundial de la Salud, uno de cada cien niños, pertenece al espectro autista, cifra que se incrementa en América Latina ya que la prevalencia de las personas neurodivergentes o neurodiversas es de una cada 36, de acuerdo a las cifras publicadas por ONG´s dedicadas a la temática”.

A continuación, se explicó “la neurodiversidad es un término que se refiere a las personas cuyos cerebros funcionan de manera diferente, ya que el cerebro procesa, aprende y se comporta de forma distinta a lo que se considera un cerebro neurotípico”.

“Transformar una playa en un espacio accesible y seguro a las personas neurodivergentes promueve la integración, la sensibilización y la calidad de vida de todas las personas. integrar a personas con autismo, déficit atencional, hiperactividad, alzheimer y demencia senil, entre otras, reduce el estigma saldando una enorme deuda que la sociedad y el Estado tienen con estos colectivos”, subrayaron desde el bloque kirchnerista.