Ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el Escudo Digital MGP, una aplicación integral de alertas y emergencias que permitiría a vecinos de General Pueyrredon comunicarse de forma rápida, directa y geolocalizada con el Estado ante situaciones de inseguridad, urgencias médicas o incendios, conectada al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM).

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La iniciativa propone modernizar la capacidad de respuesta municipal frente a la creciente demanda social en materia de prevención y atención de emergencias, incorporando una herramienta tecnológica que ya fue implementada en numerosos distritos de la provincia.

Según se detalla en el expediente, al menos 69 de los 135 municipios bonaerenses cuentan con aplicaciones de este tipo, por lo que el proyecto busca saldar una brecha en innovación pública y fortalecer la seguridad ciudadana a nivel local.

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Entre sus principales funciones, Escudo Digital MGP incluiría una botonera digital para solicitar asistencia inmediata, accesos directos al 911, 103, 107, 102 y 147, un enlace al sistema municipal Cámara Abierta para requerir imágenes de videovigilancia y la posibilidad de enviar fotos o videos de manera discreta al COM, además de un mapa interactivo con comisarías, hospitales, centros de salud y otras dependencias.

El proyecto también establece que la aplicación sea gratuita, accesible y disponible tanto para dispositivos móviles como en versión web, con validación de identidad a través del RENAPER y domicilio en el partido, con el objetivo de garantizar un uso seguro del sistema.

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Asimismo, impulsa la firma de convenios con universidades y actores tecnológicos locales para desarrollar el software con capacidad profesional instalada en la ciudad. La propuesta señala también que su implementación es viable a partir de la infraestructura existente, especialmente tras la incorporación de la Plataforma Multiagencia en el COM, que centraliza recursos policiales, sanitarios y de emergencia.

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“Muchas veces una persona no puede hacer una llamada, no sabe a qué número recurrir o necesita mandar información en tiempo real sin exponerse. Esta app busca resolver eso: darle al vecino una vía directa con el Estado y darle al Municipio mejores herramientas para intervenir”, explicó el concejal Diego García, de Unión por la Patria, autor de la iniciativa.