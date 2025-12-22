El senador bonaerense Marcelo Chuby Leguizamón presentó un proyecto de ley para que los controles de alcoholemia y de sustancias psicoactivas sean obligatorios para los choferes de colectivos de larga distancia que operan en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar viajes más seguros.

La iniciativa surge a partir de reiterados episodios registrados en rutas bonaerenses, donde conductores de transporte de pasajeros dieron positivo en controles de alcohol o drogas. Uno de los casos más resonantes ocurrió en noviembre, cuando un chofer que trasladaba a un grupo de estudiantes a un viaje de egresados fue detenido tras arrojar resultado positivo por consumo de cocaína y marihuana.

Otro antecedente reciente se dio en Mar del Plata, donde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte apartó de servicio a un conductor que había dado positivo en un test de sustancias durante un operativo realizado en un peaje, cuando se disponía a trasladar a más de 60 pasajeros.

El proyecto establece que las empresas de transporte deberán realizar controles obligatorios antes de iniciar cada viaje y también de forma sorpresiva y aleatoria durante la jornada laboral. Además, contempla la obligación de apartar inmediatamente del servicio a los conductores que arrojen resultados positivos.

“Estos controles no deben interpretarse como una medida punitiva, sino como una acción de prevención y de salud pública”, sostuvo Leguizamón, al señalar que el conductor es la primera línea de defensa en materia de seguridad vial y debe encontrarse en condiciones psicofísicas óptimas.

La propuesta se enmarca en la política de Tolerancia Cero al alcohol al volante vigente en la provincia y prevé la creación de un Registro de Control Preventivo de Conductores, que permitirá auditar el cumplimiento de la norma y reforzar la responsabilidad de las empresas antes de habilitar cada servicio de transporte.

Fuente: Diputados bonaerenses