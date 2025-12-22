Proponen controles de alcoholemia obligatorios para choferes de colectivos
La iniciativa busca reforzar la seguridad vial en la Provincia.
El senador bonaerense Marcelo Chuby Leguizamón presentó un proyecto de ley para que los controles de alcoholemia y de sustancias psicoactivas sean obligatorios para los choferes de colectivos de larga distancia que operan en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de prevenir siniestros viales y garantizar viajes más seguros.
La iniciativa surge a partir de reiterados episodios registrados en rutas bonaerenses, donde conductores de transporte de pasajeros dieron positivo en controles de alcohol o drogas. Uno de los casos más resonantes ocurrió en noviembre, cuando un chofer que trasladaba a un grupo de estudiantes a un viaje de egresados fue detenido tras arrojar resultado positivo por consumo de cocaína y marihuana.
Otro antecedente reciente se dio en Mar del Plata, donde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte apartó de servicio a un conductor que había dado positivo en un test de sustancias durante un operativo realizado en un peaje, cuando se disponía a trasladar a más de 60 pasajeros.
El proyecto establece que las empresas de transporte deberán realizar controles obligatorios antes de iniciar cada viaje y también de forma sorpresiva y aleatoria durante la jornada laboral. Además, contempla la obligación de apartar inmediatamente del servicio a los conductores que arrojen resultados positivos.
“Estos controles no deben interpretarse como una medida punitiva, sino como una acción de prevención y de salud pública”, sostuvo Leguizamón, al señalar que el conductor es la primera línea de defensa en materia de seguridad vial y debe encontrarse en condiciones psicofísicas óptimas.
La propuesta se enmarca en la política de Tolerancia Cero al alcohol al volante vigente en la provincia y prevé la creación de un Registro de Control Preventivo de Conductores, que permitirá auditar el cumplimiento de la norma y reforzar la responsabilidad de las empresas antes de habilitar cada servicio de transporte.
Fuente: Diputados bonaerenses
