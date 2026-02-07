Pronostican un sábado agradable, aunque sin altas temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo entre despejado y algo nublado, sin lluvias y con vientos moderados.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este sábado cielo entre despejado y algo nublado, sin precipitaciones, una temperatura máxima de 25° y un descenso hasta los 16° durante la noche.
Según el reporte oficial, el viento soplará del sector sur y sudeste, sin mayores complicaciones y sin pronóstico de ráfagas para la jornada de hoy.
Para el domingo se esperan condiciones meteorológicas similares, aunque con la probabilidad de ráfagas de viento hacia la noche.
