El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó para este sábado cielo entre despejado y algo nublado, sin precipitaciones, una temperatura máxima de 25° y un descenso hasta los 16° durante la noche.

Ads

Según el reporte oficial, el viento soplará del sector sur y sudeste, sin mayores complicaciones y sin pronóstico de ráfagas para la jornada de hoy.

Para el domingo se esperan condiciones meteorológicas similares, aunque con la probabilidad de ráfagas de viento hacia la noche.

Ads

Puede interesarte

Ads