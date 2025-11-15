El Servicio Meteorológico Nacional informó que desde esta noche y hasta la mañana del domingo se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Desde la Municipalidad recordaron tomar los recaudos adecuados.

Según el pronóstico, se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, posible caída de granizo y hasta ráfagas intensas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

Entre las recomendaciones, se encuentran no salir si no es estrictamente necesario, asegurar macetas y objetos sueltos en balcones y terrazas, además de no sacar la basura fuera del horario permitido.

Por otra parte, se recordó que ante cualquier situación que quiere socorro, se pueden comunicar a Defensa Civil al 103 o al SAME al 107.

