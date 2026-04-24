El Gobierno nacional promulgó la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada por el Congreso el 8 de abril, y puso en vigencia un nuevo esquema para regular la protección de glaciares y ambientes periglaciares en la Argentina.

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La modificación quedó oficializada mediante el Decreto 271/2026 y alcanza a la Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010 para preservar reservas estratégicas de agua dulce, proteger cuencas hídricas y resguardar ecosistemas de alta montaña.

Uno de los puntos centrales de la nueva norma es el mayor protagonismo de las provincias. A partir de ahora, cada jurisdicción tendrá más facultades para definir qué zonas quedan alcanzadas por la protección específica de la ley, aunque deberán considerar el inventario nacional elaborado por el IANIGLA.

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La reforma también cambia el criterio sobre los glaciares de escombros y el ambiente periglacial. La protección estricta quedará limitada a aquellos cuerpos que tengan una función hídrica comprobada o relevante.

Otro cambio importante es el sistema de autorizaciones. En lugar de prohibiciones generales, las actividades productivas deberán analizarse mediante evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, bajo control provincial.

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Desde el Ejecutivo defendieron la iniciativa al señalar que busca dar mayor previsibilidad, ordenar la normativa y compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo económico.

En cambio, organizaciones ambientalistas y especialistas cuestionaron la reforma por considerar que puede reducir los niveles de protección en zonas sensibles y abrir la puerta a actividades extractivas en áreas que antes estaban vedadas.

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