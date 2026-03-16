San Patricio: promociones especiales, cervezas 2x1 y nuevo menú ejecutivo en Güemes
Un reconocido espacio gastronómico de la zona presentó una propuesta con cocktails temáticos, hamburguesas especiales y un menú de mediodía pensado para quienes buscan una pausa distinta en la jornada.
Un reconocido local gastronómico ubicado en la zona de Güemes de Mar del Plata lanzó una serie de promociones y novedades en su carta para los próximos días, con propuestas pensadas tanto para marplatenses como para turistas.
Se trata de Hard Rock Cafe Mar del Plata de zona Güemes, que en el marco de los festejos por el Día de San Patricio presentó una propuesta temática con cocktails y hamburguesas especiales inspiradas en esta tradicional celebración.
Durante la jornada, además, el público podrá aprovechar promociones como 2x1 en cervezas, una alternativa pensada para compartir con amigos o disfrutar de un momento distendido.
La propuesta se completa con el lanzamiento de un nuevo menú ejecutivo, disponible de lunes a viernes durante todo marzo. El menú apunta a ofrecer una pausa diferente en el horario del almuerzo, con opciones completas desde $19.000.
El local abre todos los días de 12:00 a 01:00, con propuestas para almuerzos, meriendas, after office y cenas, invitando a sumarse al clima festivo de San Patricio y disfrutar de una experiencia gastronómica distinta en pleno paseo comercial de Güemes.
