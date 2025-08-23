Tras negociaciones con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), se confirmó que se alcanzó un acuerdo para evitar la interrupción del servicio nocturno de pasajeros en la zona de Beruti y 228, según informaron fuentes de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad.

Según pudo saber este medio, se acordó que un patrullero será asignado a la zona donde en las últimas jornadas se registraron algunos hechos vandálicos. Buscan reforzar la seguridad, garantizando así la continuidad del funcionamiento de las líneas afectadas, que eran la 521, 522, 531, 532 y 533.

Se recuerda que más temprano, UTA lanzó un comunicado en el que exigían a las autoridades correspondientes “que brinden las medidas de seguridad necesarias para proteger la integridad de nuestros afiliados y usuarios”.

En ese mismo texto, expresaron sobre los episodios vandálicos registrados que “han generado un entorno inseguro que afecta tanto a nuestros compañeros como a los usuarios, comprometiendo el normal desarrollo de nuestras actividades”.

“La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad son nuestra prioridad. Por ello, instamos a las autoridades a tomar acciones inmediatas para resolver esta situación”, habían pedido desde la Unión Tranviarios Argentinos.

