La medida fue dictada por el juez suplente Félix Adrián Ferrán, del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, que hizo lugar a un amparo presentado por el ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

La resolución impone el “cese inmediato” y la prohibición de pruebas de destreza, competencias, maniobras y el desplazamiento con camionetas 4x4, UTV, cuatriciclos y motos en el sector de médanos costeros del Partido de Pinamar, conocido como ‘La Frontera.

Inclusive cuando el sector sea de titularidad privada, por tratarse de conductas de riesgo que dejan frecuentemente heridos y víctimas, muchas de ellas menores de edad.

De este modo, el juez rechazó el argumento de la Municipalidad de Pinamar sobre la imposibilidad de intervenir en predios privados y sostuvo que el Estado debe garantizar la seguridad ante “siniestros graves y muertes” que se repiten cada temporada veraniega.

La decisión se tomó tras un grave accidente ocurrido en enero en la mencionada zona, en donde un nene de 8 años sufrió múltiples fracturas de cráneo.

Según se determinó, la prohibición de estas actividades se mantendrá hasta que el municipio asegure la señalización, delimitación y supervisión efectiva del lugar.