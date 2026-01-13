Según detallaron el aceite infringe la Ley Nacional de Alimentos N° 18.284, su decreto reglamentario y distintos artículos del Código Alimentario Argentino, lo que lo convierte en un producto ilegal y no apto para su comercialización en el mercado.

El producto en cuestión figura como fraccionado por un RNE que no corresponde y consigna un RNPA inexistente, lo que impide identificar de manera fehaciente su origen, elaboración y condiciones sanitarias.

En ese marco, se solicitó a los vecinos que no consuman ni compren este aceite y que, en caso de encontrarlo a la venta, realicen la denuncia correspondiente para permitir el retiro inmediato de circulación.

Las irregularidades detectadas incluyen el uso de números de registro pertenecientes a otra empresa y datos inexistentes en el rotulado, una práctica considerada grave por las autoridades sanitarias por el riesgo que representa para la salud pública.

Para efectuar denuncias o brindar información, la población puede comunicarse con Atención al Vecino al 147 o escribir al correo electrónico [email protected], desde donde se activarán los controles correspondientes.

