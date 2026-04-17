El Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud municipal, prohibió la comercialización de dos productos de miel por irregularidades sanitarias, al detectarse falta de registros y rotulación falsa en el mercado local.

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Según se informó, la medida alcanza a la miel artesanal Sierras de Calamuchita - Argentina (RNE 04003551, RNPA 04043254), debido a que carece de registros sanitarios de establecimiento y producto, además de presentar un rótulo falso.

En este sentido, se precisó que los números de registro consignados pertenecen a una firma radicada en la provincia de Córdoba que no elabora este tipo de productos, por lo que se trata de un alimento ilegal.

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Asimismo, se dispuso la prohibición de la miel Multi Floral, también por carecer de registros sanitarios tanto de establecimiento como de producto, lo que la convierte en un producto ilegal.

Desde el área de Bromatología solicitaron a la población que, en caso de detectar la comercialización de estos productos, se comuniquen con el 147 (Atención al Vecino) o envíen un correo electrónico a [email protected] para realizar la denuncia correspondiente.

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