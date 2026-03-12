El Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud informó que se prohibió el consumo y la comercialización de distintos productos alimenticios detectados en el mercado local por carecer de registros sanitarios o presentar rotulación falsa.

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La medida alcanza al aceite de oliva extra virgen marca Don Guillermo, origen Mendoza, cuya comercialización fue prohibida mediante disposición de la ANMAT por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto y por presentar rotulación falsa, lo que lo convierte en un producto ilegal.

También fue prohibido el aceite de oliva extra virgen marca Oleovares Don José, por carecer de registros sanitarios de establecimiento y producto y por presentar rotulación falsa.

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La medida incluye además conservas marca Buon Mare, que también carecen de registros sanitarios y presentan rotulación falsa.

Inspectores del Departamento de Bromatología detectaron la comercialización de estos productos en el mercado local y procedieron al comiso de los mismos.

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Desde el área solicitaron a la población que, en caso de encontrar estos productos a la venta, se comunique con Atención al Vecino al 147 o envíe un correo electrónico a [email protected] para que las autoridades puedan intervenir.