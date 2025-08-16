El Rotary Club Mar del Plata Sud comunicó con hondo pesar el fallecimiento del socio Italo “Tochy” Tiribelli, figura entrañable y de enorme trayectoria dentro de la institución.

Con más de 40 años de compromiso rotario, “Tochy” se desempeñó como Presidente en el período 1990/91 y en 2023 fue designado Socio Honorario en reconocimiento a su apoyo permanente a las causas de Rotary en favor de la comunidad marplatense.

“Su paso por la institución dejó huellas imborrables, tanto por su colaboración constante como por los valores que transmitió a lo largo de su vida rotaria: amistad, solidaridad y compañerismo”, indicaron desde la institución.

“Desde nuestro club acompañamos de corazón a toda la familia Tiribelli Pérez en estos momentos de profundo dolor y congoja”, lamentaron.

"Querido Tochy, tu recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descansa en paz", concluyeron los rotarios.

