La comunidad marplatense despidió este viernes a Sonia Jorgelina Fava, Presidenta Honoraria del Grupo FAVA y una de las personalidades más influyentes del entramado económico y social de la ciudad. La empresaria falleció a los 96 años, y su partida provocó un extendido reconocimiento por una vida dedicada tanto al desarrollo comercial como al trabajo solidario y cultural.

Ads

Una trayectoria que atravesó generaciones

Fava fue parte fundamental del crecimiento del Grupo FAVA, una compañía familiar con más de 116 años de historia. Desde su lugar en el Directorio, imprimió un estilo propio, caracterizado por el respeto, la sensibilidad hacia las personas y una forma de conducción firme pero cercana.

Nacida en 1929, acompañó durante décadas la continuidad del proyecto iniciado por generaciones anteriores, manteniendo un equilibrio entre tradición, expansión y compromiso comunitario.

Ads

Un compromiso social que trascendió su rol empresarial

La influencia de Fava no se limitó al mundo de los negocios. A lo largo de su carrera mantuvo una presencia constante en instituciones vinculadas a la salud, la educación, la cultura y la acción solidaria.

Fue madrina fundadora de la Red de Sonrisitas, un programa municipal que brinda apoyo a jardines de infantes; ejerció la vicepresidencia de la Fundación del Materno Infantil, donde impulsó mejoras edilicias y administrativas; y ocupó la presidencia honoraria del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, institución a la que acompañó de manera sostenida.

Ads

Además, sostuvo un fuerte vínculo con la Escuela Municipal Nº 15 “Juan A. Fava” y participó activamente en el Rotary Club, donde integró y presidió la Rueda Interna del Rotary Club Mar del Plata Sud, además de ser parte de la fundación del Rotary Club del Mar.

Reconocimientos y mirada pública

Su recorrido fue reconocido por numerosas entidades públicas y privadas. El Concejo Deliberante, la Defensoría del Pueblo e instituciones culturales y sociales locales la distinguieron por su aporte a la ciudad. Fue declarada ciudadana ilustre y destacada por su contribución al desarrollo local, un título que reflejó el consenso en torno a su figura.

Para muchos de quienes compartieron proyectos con ella, Fava representó una manera particular de estar en la vida pública: con discreción, empatía y una vocación de servicio que nunca interrumpió.

Ads

El velatorio tendrá lugar este viernes 28 de noviembre, desde las 16, en la empresa Piovano. Familiares y vecinos de la ciudad podrán acercarse a brindarle el último adiós.