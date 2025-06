En un contexto de caída sostenida del consumo, los comercios marplatenses atraviesan un momento crítico. Según la UCIP, las ventas volvieron a retroceder en mayo con una baja del 4,8% interanual, profundizando una tendencia negativa que ya lleva más de un año. La falta de promociones bancarias, el retiro de programas como "Cuota Simple" y el cambio en el comportamiento del consumidor son algunos de los factores que explican el estancamiento.

“En mayo registramos una caída del 4,8% interanual. Ya el año pasado el mismo mes había sido malo, con una baja superior al 10%. Esta tendencia preocupa porque ya no se trata de estacionalidad, sino de una baja sostenida”, señaló Taladrid en diálogo con El Marplatense.

Puede interesarte

Según el dirigente empresario, la situación actual refleja una nueva normalidad para el comercio marplatense, en la que “los empresarios ya no esperan una recuperación abrupta” y deben reconfigurar sus estructuras de costos y operación para sobrevivir.

“Hoy se ve desánimo en la calle. Muchos comerciantes sienten que este nivel de actividad llegó para quedarse, por lo menos por uno o dos años más”, lamentó.

Uno de los factores que explican la caída, según Taladrid, es la desaparición de los incentivos al consumo como las promociones bancarias y las billeteras virtuales que el año pasado traccionaban parte de la demanda.

Puede interesarte

“Las promociones quedaron desactualizadas o simplemente desaparecieron. Cuenta DNI funcionó una semana, Banco Nación no tiene la fuerza promocional de antes. El plan ‘Cuota Simple’, que reemplazó al Ahora 12, ya no está disponible para grandes empresas desde diciembre y vence para las pymes el 30 de junio. El gobierno ya avisó que no lo va a renovar”, explicó.

Desde UCIP, junto a la CAME, buscan generar acuerdos con tarjetas de crédito para establecer incentivos al consumo desde el sector privado.

Taladrid también remarcó un fenómeno estructural que está afectando el funcionamiento de los comercios: el cambio en la lógica del stock. “Hace dos años, con alta inflación y restricciones a las importaciones, tener mercadería era una protección. Hoy, con precios a la baja, el stock empieza a ser un problema”.

Puede interesarte

Además, señaló que los consumidores especulan con una baja mayor de precios, sobre todo en bienes durables, lo que genera postergaciones en las decisiones de compra.

“Muchos esperan ver si los precios siguen bajando, y eso frena aún más el consumo. El empresario tiene que repensar su negocio: menos stock, otra estructura financiera, otra manera de sostenerse”, explicó.

Frente a la ausencia de medidas concretas de estímulo a nivel nacional, provincial o municipal, la UCIP lanzó la campaña “Escaneá y ganá”, que busca incentivar las compras en comercios locales mediante premios de hasta 700 mil pesos. “No es la solución, pero es el aporte que podemos hacer ante un escenario donde nadie está aportando nada para sostener el consumo”, cerró Taladrid.