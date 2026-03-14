La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) aceptó por amplia mayoría la propuesta salarial presentada por el gobierno bonaerense, tras un congreso de delegados realizado este viernes, en el que profesionales y técnicos de la salud pública aprobaron el acuerdo paritario.

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La oferta contempla un incremento salarial del 9% en tres tramos: 1,5% en febrero (consolidado), 5% en marzo y 2,5% en abril, tomando como base de cálculo enero de 2026. Además, el acuerdo incluye una instancia de revisión en mayo y la reapertura de negociaciones en junio.

Según detalló el gremio en un comunicado, el acuerdo alcanza a profesionales y técnicos de la salud pública incluidos en la Ley de Carrera Hospitalaria 10.471, así como también a personal de planta, residentes, becarios y jubilados.

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Uno de los puntos destacados del entendimiento es la conformación de una mesa técnica que comenzará a funcionar en abril para discutir cambios en la estructura salarial del sector, lo que permitirá iniciar un proceso de recategorización del salario básico.

Desde el sindicato señalaron que durante las asambleas se valoró el esfuerzo por mejorar la propuesta en un contexto en el que muchas provincias no cuentan con paritarias abiertas, así como el inicio de una discusión sobre la jerarquización salarial de los profesionales de la salud.

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El acuerdo también establece un incremento en la bonificación por guardia, lo que implicará que en los cargos vinculados a esa función el aumento de bolsillo alcance aproximadamente el 13,4% a partir de abril.

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Por otra parte, se confirmó el pase a planta transitoria de 3800 becarios de contingencia correspondientes a los años 2021 y 2022, quienes pasarán a desempeñarse bajo interinatos contemplados en la Ley 10.471.

Además, el convenio prevé la creación de mesas de trabajo para abordar distintos aspectos de la carrera hospitalaria, entre ellos la ampliación de bloqueos a nuevas disciplinas y especialidades, la extensión de la trayectoria formativa a otros sistemas de residencias y concurrencias de la provincia y la reglamentación de los concursos de pase.

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Finalmente, el congreso del gremio resolvió impulsar una campaña de visibilización por la recategorización salarial del sector y participar en las movilizaciones previstas en el marco de los 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina.

Fuente: con información de DIB