La Mesa Asesora Yerbatera (MAY) y representantes del sector formalizaron este lunes un pedido crítico: que se declare la emergencia yerbatera en Misiones.

La solicitud fue dirigida al gobernador Hugo Passalacqua y al presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, en busca de una respuesta inmediata ante lo que califican como una situación terminal para miles de familias rurales.

Los productores advierten que la crisis se profundizó tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que quedó sin facultades para fijar precios tras el Decreto 70/23. A ello se sumó una cosecha récord en 2024, que desbordó el mercado y provocó un derrumbe en el valor de la hoja verde.

El desplome golpea de lleno a chacareros, secaderos y a la economía regional. Según la Mesa Yerbatera, más de 35.000 familias están en riesgo de perder su fuente de sustento. “Llevamos ocho meses con precios por debajo de los costos y enfrentamos otra campaña a pérdida, es insostenible”, remarcaron en la presentación.

La nota solicita declarar la emergencia por un año, con posibilidad de prórroga, además de implementar medidas paliativas para amortiguar las pérdidas y apoyar especialmente a los pequeños productores, columna vertebral del sector.

El reclamo no es solo económico: en Misiones la yerba mate tiene un peso cultural e identitario central. “Sin asistencia inmediata, el colapso del sector puede provocar un éxodo rural y un impacto social incalculable”, advirtieron.

Ahora la pelota quedó en la cancha del gobierno provincial, que deberá resolver si impulsa medidas antes de que la crisis de la yerba, símbolo productivo de Misiones, se transforme en un drama social.

