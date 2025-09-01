El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a Ariel De Vincentis, jefe de seguridad de Nordelta, acusado de haber facilitado la fuga de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina.

El empresario logró escapar en medio de los operativos vinculados a la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Según el fiscal Franco Picardi, De Vincentis colaboró de manera activa para que Kovalivker evadiera a las fuerzas federales que realizaban los allanamientos en el exclusivo complejo de Tigre. Horas más tarde, el empresario se presentó ante la Justicia y entregó su teléfono celular como parte de las medidas de prueba.

El caso forma parte de una causa de alto impacto político y económico que investiga la presunta connivencia entre funcionarios y laboratorios en el suministro de insumos médicos a través de la ANDIS.

La situación procesal de De Vincentis agrava el escándalo, ya que expone las maniobras de encubrimiento que rodearon la huida de Kovalivker, considerado un actor central en la trama de sobornos.

La investigación sigue abierta y podría ampliarse a otros responsables de seguridad y funcionarios vinculados al operativo. Por ahora, la Justicia intenta determinar si hubo más colaboradores en la fuga y qué rol jugaron en la cadena de encubrimiento.

