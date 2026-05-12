El juez federal Julián Ercolini procesó hoy a la ex fiscal Viviana Fein por el delito de “encubrimiento agravado” en la causa que investiga las irregularidades en el inicio de la instrucción por la muerte de Alberto Nisman, al considerar que no preservó la escena ni recolectó pruebas clave en el departamento de Puerto Madero.

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La resolución judicial incluye un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria y sostiene que hubo omisiones en los protocolos básicos de actuación durante las primeras horas tras el hallazgo del cuerpo en enero de 2015, en el complejo Le Parc.

En los fundamentos del fallo, Ercolini afirmó que la escena del crimen fue “alterada” y que Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios”, lo que derivó en la pérdida o modificación de evidencias relevantes para la investigación.

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Según el magistrado, estas deficiencias generaron “un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio”, ya que impidieron resguardar elementos clave en un momento determinante.

La decisión se enmarca en la investigación por la muerte de Nisman, quien fue hallado con un disparo en la cabeza el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

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El procesamiento se alinea con el pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado avanzar contra Fein tras su declaración indagatoria.

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Para la Justicia federal, el accionar de la ex fiscal no constituyó un error involuntario, sino una cadena de omisiones que afectaron el desarrollo y el resultado de la investigación desde su origen.

Fuente: con información de Noticias Argentinas