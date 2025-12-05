El juez federal Santiago Inchausti, a cargo del Juzgado Federal N°3, procesó con prisión preventiva a una mujer siria de 52 años, un ciudadano tunecino de 32, otro marroquí de 49 y un argentino de 61, acusados de facilitar la permanencia ilegal de al menos cuatro extranjeros en el país, en infracción a la Ley 25.871 de Migraciones. Además, dictó la falta de mérito a una mujer argentina de 45 años que se casó con uno de los imputados para asegurar su permanencia en el territorio nacional.

La resolución incluyó el embargo de bienes hasta cubrir la suma de 200 millones de pesos. La investigación fue llevada adelante por los fiscales federales Santiago Eyherabide, Alejandra Mángano y Santiago Marquevich, junto con la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO).

El magistrado consideró que la prisión preventiva de los tres hombres podía cesar mediante cauciones personales de entre 30 y 100 millones de pesos.

La causa se inició en marzo de 2024 tras una denuncia de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, que alertó sobre un ciudadano egipcio vinculado a un exagente de Al-Qaeda. El hombre había ingresado al país en 2022 como “refugiado” y luego solicitó la ciudadanía en Mar del Plata, declarando como familiar a su cónyuge domiciliada en la ciudad.

La UFECO, con colaboración internacional, investigó posibles vínculos con el crimen organizado. Las tareas de la Prefectura Naval Argentina incluyeron análisis de bases de datos, documentación migratoria y comunicaciones en árabe, lo que permitió identificar a los implicados y sus conexiones.

Se determinó que la organización, integrada por personas originarias de países árabes nacionalizadas argentinas, habría facilitado ingresos y permanencias ilegales mediante matrimonios simulados, rutas fronterizas no habilitadas y maniobras para eludir controles migratorios. También se detectaron comunicaciones con contactos en Medio Oriente.

El 13 de noviembre, personal de Prefectura realizó siete operativos simultáneos en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y Buenos Aires, donde se detuvo a los cuatro imputados y se incautaron armas, municiones y documentación.

El juez Inchausti procesó a la mujer siria como autora de las maniobras y a los ciudadanos tunecino y marroquí como partícipes necesarios, al comprobarse su rol en la administración de inmuebles, asesoramiento y simulación de empleos falsos. El argentino fue procesado como partícipe secundario por haber actuado como testigo en un matrimonio convenido.

En cuanto a la mujer argentina que contrajo matrimonio, se dictó la falta de mérito al considerar su situación de vulnerabilidad: viuda, madre de siete hijos -uno con discapacidad- y en contexto de necesidad económica. El juez destacó la necesidad de aplicar perspectiva de género y evaluar un posible estado de necesidad disculpante.

Fuente: con información de Fiscales.gob.ar