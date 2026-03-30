La Justicia avanzó sobre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino al dictar el procesamiento de su presidente, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

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La medida fue dispuesta por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien además ordenó embargos sobre los bienes de ambos dirigentes. La investigación apunta a una supuesta retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social que no habrían sido depositados en los plazos correspondientes.

Según la acusación, la entidad habría actuado como agente de retención de tributos como IVA y Ganancias, además de contribuciones previsionales, sin transferir esos fondos al Estado dentro del tiempo legal. El monto bajo análisis supera los 19.000 millones de pesos y abarca el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

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En ese contexto, la Justicia considera que el delito podría configurarse aun cuando la deuda haya sido saldada posteriormente, ya que el incumplimiento se habría producido al vencerse los plazos establecidos.

Además del procesamiento, se mantuvo la prohibición de salida del país para Tapia, mientras continúa el avance de la causa judicial que involucra a otros dirigentes de la entidad.

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Por su parte, desde la conducción de la AFA sostienen que los pagos fueron realizados, aunque fuera de término, y niegan la existencia de maniobras ilícitas.