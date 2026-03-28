El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires realizó la primera prueba del dispositivo de energía undimotriz que será instalado en la Escollera Norte del puerto de Mar del Plata, con el objetivo de generar electricidad a partir del movimiento de las olas.

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El ensayo se llevó a cabo en Pilar, en la metalúrgica Duroll, donde se evaluó la resistencia estructural del sistema en una prueba “en seco”. Durante la verificación, el mecanismo soportó una carga de 1,5 toneladas, el doble de lo que deberá resistir en condiciones operativas.

El dispositivo funciona mediante grandes boyas flotantes que se desplazan verticalmente con el oleaje. Ese movimiento es transferido a un sistema de engranajes que lo convierte en rotación de alta velocidad, capaz de accionar un generador eléctrico. Según el diseño desarrollado por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional Buenos Aires, cada unidad podría producir entre 30 y 200 kilovatios, dependiendo de las condiciones del mar y del tamaño del equipo.

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La iniciativa forma parte de una estrategia para impulsar energías renovables y fortalecer el desarrollo tecnológico local, en articulación entre el Estado, el sistema científico y el sector productivo. El proyecto cuenta con un financiamiento de 138.000 dólares provenientes del Programa Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida Renovable (PROINGED), junto con aportes del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

Desde la Provincia destacaron que este tipo de desarrollos permite avanzar en la diversificación de la matriz energética con fuentes limpias y previsibles. En ese sentido, la energía undimotriz aparece como una alternativa con alto potencial en regiones con fuerte dinámica oceánica como el Atlántico Sur.

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A diferencia de otras fuentes renovables, como la solar o la eólica, el movimiento de las olas presenta mayor estabilidad y previsibilidad, lo que podría aportar mayor eficiencia al sistema energético en el mediano plazo.