Un hombre de 35 años fue aprehendido en la zona del Parque Camet, acusado de amenazas agravadas por el vínculo en un contexto de violencia de género, tras un operativo realizado por personal de la Comisaría 15ta y Caballería.

Ads

Según informaron fuentes policiales, momentos antes el imputado mantenía retenida a su pareja en el domicilio de San Francisco de Asís al 6100, donde le habría proferido amenazas de muerte dirigidas a su grupo familiar en caso de que intentara retirarse del lugar.

En ese contexto, la víctima logró defenderse con un elemento cortante, provocándole una lesión en el pulgar de la mano izquierda, y posteriormente huyó del domicilio junto a su hijo menor de edad.

Ads

Puede interesarte

Con los datos aportados, el personal policial implementó un operativo en la zona que permitió interceptar y aprehender al sospechoso en inmediaciones de Las Lambercianas y Gandhi.

En la causa interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de María Isabel Sánchez, quien dispuso la aprehensión por el delito de amenazas agravadas por el vínculo y el traslado a la Unidad Penal N°44. Además, el imputado recibió curaciones en un centro de salud de la zona por la lesión sufrida en su mano.

Ads