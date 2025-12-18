A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Acción Marplatense le requirió al Ejecutivo local que proceda a la remisión íntegra y completa del contrato de concesión vigente suscripto respecto del Estadio Municipal de Fútbol “José María Minella” y del Polideportivo “Islas Malvinas”, integrantes del Complejo Polideportivo Municipal.

“La falta de cumplimiento, el silencio, la remisión incompleta o la negativa infundada a lo requerido en la presente Resolución será considerada un incumplimiento al deber de informar por parte de los órganos requeridos, habilitando a este Honorable Concejo Deliberante a adoptar las medidas institucionales y legales que correspondan, en el marco de las competencias que le son propias”, indicaron desde AM.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explica que “el Honorable Concejo Deliberante es el órgano deliberativo y representativo del pueblo del Partido de General Pueyrredon, con facultades constitucionales y legales de control político, institucional y administrativo sobre los actos del Departamento Ejecutivo y de los entes descentralizados de la administración municipal, conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

Y se remarcó que “los entes descentralizados municipales, entre ellos el Ente Municipal de Deportes y Recreación, integran la Administración Pública Municipal, encontrándose sujetos al control del Honorable Concejo Deliberante, especialmente en lo relativo a la celebración, ejecución y vigencia de contratos administrativos que involucren bienes de dominio municipal”.

A su vez, se sostuvo que “la celebración de contratos de concesión sobre bienes municipales de significativa relevancia institucional, económica y social exige la observancia de los principios de legalidad, razonabilidad, transparencia, publicidad y control, pilares del régimen republicano de gobierno y del derecho administrativo”.

Además, desde el pultismo se subrayó que “corresponde al Honorable Concejo Deliberante ejercer un control permanente y efectivo sobre los contratos administrativos celebrados por el Departamento Ejecutivo a fin de verificar su adecuación al marco normativo vigente, el cumplimiento de las condiciones contractuales y la protección del interés público municipal”.

Y se puntualizó que “el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon reconoce a la Resolución como el instrumento idóneo para requerir informes, antecedentes y documentación contractual a los órganos del Departamento Ejecutivo y a los entes descentralizados, sin que ello implique injerencia en la función ejecutiva ni la sanción de normas de carácter general”.

“El acceso a la documentación contractual resulta indispensable para el adecuado ejercicio de las potestades de control y fiscalización que la Ley Orgánica de las Municipalidades asigna a este Cuerpo, permitiendo evaluar la legalidad, razonabilidad y alcance de los compromisos asumidos en nombre del Municipio”, finaliza el texto.