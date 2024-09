Pese a que el Banco Nación quedó fuera de la lista de la Ley Bases de empresas a privatizar, la institución continúa permaneciendo con incertidumbre ante los dichos del Presidente de la entidad que se divulgaron en las últimas horas.

"Para que el BNA pueda sostener el crecimiento de los créditos, es imprescindible la transformación de nuestra entidad en sociedad anónima, tal cual establece la Ley de Bases. La mayor transparencia y eficiencia que ganará el banco redundará en la multiplicación de la oferta de préstamos", indicó Daniel Tillard.

En ese marco, el secretario adjunto La Bancaria, Guillermo Martínez dialogó con El Marplatense y expresó: "Es un poco contradictorio porque es el mismo presidente quien salió a decir que el Banco Nación cumplía un rol fundamental y estaba posicionado como el mayor emisor de préstamos. Lo posicionó como el mejor banco del país. Estas contradicciones no son tales porque en el fondo lo que buscan es el negocio para unos pocos como lo venimos denunciando desde el intento de privatización que se pudo detener con la exclusión del listado de la Ley Bases".

"Por el momento no haremos movilizaciones. Estas son cuestiones que se manejan a nivel macro de Buenos Aires y lo llevan las máximas autoridades del gremio. A este momento, no tenemos nada previsto porque es todo muy reciente. No sería raro que en las próximas horas salga un comunicado de la comisión interna de Bs.As en este sentido", dijo.

"Cuando se retiró el banco de la lista de las empresas a privatizar, nosotros lo anunciamos porque a las pocas horas, Francos salió a decir que la idea del gobierno seguía siendo su pase a manos privadas. Todo esto sin dar un fundamento certero y definitivo de por qué entienden como fundamental privatizar el banco. Es que no hay un fundamento, esto está muy claro, buscan hacer negocios ara privilegiar a unos pocos", aclaró.

Con respecto al funcionamiento del Banco Nación, el actual presidente Daniel Tillard hizo referencia a que la transformación en sociedad anónima lograría una mayor eficacia en el mismo. Sobre esto, el referente afirmó: "Si el banco no fuese eficaz, el principal responsable es él porque es el presidente, por lo tanto debería tomar junto al directorio y a la alta gerencia las medidas necesarias para que sea lo más eficaz posible. Y se habla de transparencia pero eso es peor aún porque él es el responsable del Banco y si se habla de eso, deja flotando por allí cosas oscuras".

"Son declaraciones que van siempre en el mismo sentido para generar un estado de malestar, una profecía autocumplida hasta que ellos vean que no queda otra que privatizarlo. No hay nada más transparente que el banco de todos los argentinos, donde sus funcionarios son políticos y que pueden ser desplazados, dejando su gestión a consideración de todos los argentinos permanentemente. No entiendo como una sociedad anónima podría ser más transparente si responde solo a los intereses de sus accionistas, siendo que ahora responde a los de todo el pueblo", concluyó Martínez.