Ante las intenciones del gobierno nacional de privatizar el Banco Nación, la Asociación Bancaria seccional Mar del Plata comenzó una colecta de firmas a principio de año para oponerse a esta medida.

Luego de más de tres meses de iniciar este propósito, La Bancaria juntó un millón de firmas, las cuales este miércoles serán presentadas en el Congreso para impedir la medida de privatización de la entidad.

Sobre esto, el secretario general adjunto de la Asociación, Guillermo Martínez dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y expresó: "En una primera etapa nos enviaron 15 libros, lo cual equivale mas o menos a 15 mil firmas y como tuvimos una muy buena recepción en la ciudadanía, pedimos 5 lotes más que también se completaron. En ese sentido, nuestro Secretario General emprendió ruta hacia Buenos Aires porque la idea es este miércoles presentarlos allá para que se haga la preparación formal junto al restante de firmas y presentarlo en el Congreso".

"En la campaña, Milei hablaba de dinamitar el Banco Central, algo que era absolutamente imposible de llevar a cabo porque casi no hay países en el mundo que no posean uno. Y hasta hoy, no lo tocó para nada y fue una decisión acertada", dijo.

"Pero si intenta avanzar por el Banco Nación. En la Ley de bases original, aquella que fue retirada del Congreso, esta institución estaba incluida como una de las que se privatizarían. Rápidamente los diputados se pusieron de acuerdo en que eso no tenía asidero, se trabajó y se cayó la Ley", siguió.

"En el nuevo proyecto que estaría siendo enviado al Congreso, no queda claro si el Banco Nación figura en la serie de empresas susceptibles de privatización parcial. Con lo cual, la Asociación Bancaria también se opone porque entendemos que este debe seguir siendo estatal como lo fue hasta este momento", agregó el referente.

Asimismo indicó "al principio habría intereses incompatibles porque el banco estatal es una entidad de fomento, dedicada a atender a las necesidades de toda la población sin elegir clientes como si hace la banca pública. Si se convierten en sociedades mixtas, va a haber conflicto de intereses porque los capitales privados, van a querer ganar cada vez más".

"Pero además, nosotros ya tenemos un ejemplo con el Banco Hipotecario Nacional que en 1990, en un intento de privatización se convirtió en una sociedad mixta pero en la práctica funciona como un banco privado. Así que entendemos que el Nación tiene que seguir siendo estatal y en ese sentido, en la Ley que se va a presentar el 25 de abril en el Congreso", siguió Martínez.

Y adhirió que "desde el punto de vista en cuanto al funcionamiento, cuestiones operativas y trabajadores, no hubo políticas de desguace. Hace unos días atrás nos enteramos que algunas de las asignaciones de la seguridad social iban a ser direccionadas a través de Mercado Pago, la herramienta financiera de Galperín. Eso en realidad, es parte de la operatoria que tiene el Banco Nación así que por eso estamos en alerta para ver cómo termina sucediendo eso. Pero para nada es comparable con que no hay nombramientos, responsables, que nadie sabe quién firma".

"Todo está funcionando bien, como desde hace muchos años y más allá de lo que se diga en la prensa o lo que publique el Presidente en redes sociales, por el momento el Banco Nación funciona muy bien tal y como está. Como entidad estatal, da ganancias y cumple con su función", concluyó desde La Bancaria.