Trabajadores estatales denunciaron que el gobierno nacional aplica una política de privatización de los hoteles estatales tras el fin de la temporada.

Al respecto, Ezequiel Navarro, secretario general adjunto de ATE, declaró en diálogo con El Marplatense que “el viernes realizamos una asamblea con todos los trabajadores , los cuales están muy preocupados, dada la decisión que ha tomado el gobierno nacional”.

“Ya lo hicieron en Córdoba, los hoteles que están en Río Tercero ya pasaron a depender del lugar donde el Estado pone las propiedades a la venta”, agregó.

Desde su perspectiva, “estos complejos son muy importantes para el turismo social, este año han hecho todo lo posible para que estos dos hoteles no trabajen, no hubo ningún tipo de difusión o promoción”.

“Lo que va a empezar a decir es que son hoteles muy grandes que están desperdiciados, algo que ya han hecho en los 90, y a partir de esto verán sus destinos”, declaró.

Asimismo, explicó que “el predio no solamente tiene los hoteles, sino que dispone de muchos terrenos y el crecimiento del sur de la ciudad es muy interesante para algún emprendimiento inmobiliario cercano al gobierno. Hay trabajadores de planta permanente y contratados que el 31 de marzo vencen sus contratos y desconocemos cuáles van a ser sus destinos. En total unos 80”.

Por otro lado, comentó que “hubo una reunión con Daniel Scioli donde no hubo avances, más bien hizo una manifestación de deseo, pero no garantizó ni las fuentes laborales, ni que los hoteles no van a ser vendidos”.

No obstante, aseguró que “Scioli es un mentiroso, el año pasado les hizo llegar un mensaje a través de sus funcionarios donde le decía a los trabajadores que se queden tranquilos porque iban a continuar con sus trabajos y que los hoteles iban a seguir siendo estatales”.

De modo que “la preocupación principal es que esta temporada, los hoteles trabajaron muy poco porque el gobierno decidió que sea así. La misma dinámica que pasa en otros lugares como el espacio Unzué donde lamentablemente hubo más despidos”, reveló.

“El menemismo a finales de los 90 no solamente despidió a gran parte de los trabajadores, sino que tercerizó los servicios. Ahora estamos nuevamente con esta incertidumbre de qué va a pasar”, indicó.

En consecuencia, “hasta la temporada pasada los hoteles trabajaron enero y febrero de forma plena, pero este año no lo hicieron. Queda claro que es una decisión del gobierno que los hoteles no trabajen. No tiene que ver con lo que viene pasando históricamente. Entendemos que a este gobierno no le importa nada y si quieren vender, hasta tirarlos abajo, lo van a hacer”, concluyó.