En el marco de la privatización anunciada por parte del Gobierno con respecto a ARSAT Y ENACOM, desde el Ejecutivo decidieron ampliar la oferta del rubro telecomunicaciones y anunciaron que se implementarán medidas para alentar a una “mayor competencia entre las empresas del sector, un mejor servicio y un menor precio”.

Entre las medidas indicadas, el Vocero Presidencial afirmó que se podrán a "disposición los 100 MHz de espectro que el Estado le reservó a ARSAT para comunicaciones móviles que se encuentran en desuso y además, los 50 MHz que están en manos del Enacom. De esta forma, estas bandas serán utilizadas para el servicio de 5G con el fin de impulsar inversiones y mejoras, eliminando así privilegios.

Sobre esto, Gustavo López, ex vicepresidente de Enacom dialogó con El Marplatense y brindó su mirada sobre el desmantelamiento del Ente, explicó que sucederá con Arsat y la posibilidad de que pase al sector privado.

"Mi opinión es que es la misma política de desregulación que la de desmantelamiento del organismo de control porque cerró todas las delegaciones. No solo dejó en la calle a más de 350 personas sino que le impide al ciudadano hacer trámites en su propio territorio, siendo que ahora hay que hacerlos a distancia mediante internet", indicó.

"Nosotros habíamos declarado al internet como servicio esencial pero este Gobierno lo desregula. Nos obliga a hacer trámites por esa vía pero al precio que fijen las compañías. Pero luego no controla a las empresas, no solo en los precios sino en muchas obligaciones que tiene de acuerdo a la ley. No piensa en el ciudadano sino en algunas, en un mundo de negocios", mencionó.

"No piensa en la telefonía o en la televisión como un servicio, sino que lo ve como un mundo de negocios, si se puede acceder bien y sino no. Y si hay algún problema, hay que resolverlo en Buenos Aires, desde donde no van a contestar nunca. Va de la mano el desmantelamiento con la desregulación total para que el estado no intervenga y sea negocio de unos pocos", adhirió el ex vicepresidente del Ente.

"El Enacom tiene un fondo de servicio universal para llevar el internet a las localidades donde los privados no llegan porque a diferencia de la telefonía. Por ejemplo al licitar un área telefónica, un bien público como lo es el aire donde van las frecuencias, hay obligaciones. Pero cuando se hace una inversión terrestre y se tira fibra óptica, el Estado no obliga a ir a donde no es negocio pero alguien tiene que ir, porque sino no llega internet a los lugares donde económicamente no es tan rentable. Por eso aparece Arsat con una red de 36 mil kilómetros de fibra para llegar a los lugares donde el privado no llega", sumó.

"Ese es el esquema que se plantea, internet como un servicio para que todos puedan estar conectados. La idea del Gobierno es solo de negocios, entonces lo que hace es desmantelar la capacidad del Estado de establecer conexiones y ese desmantelamiento tiene que ver con el cierre de oficinas y el cambio de la política", declaró.

"El fondo del Enacom estaba construyendo unos 300 proyectos en 2000 barrios populares. En noviembre del año pasado, cuando tuvimos el ultimo directorio y desde que asumió Milei, nunca más giró un peso a todas las obras que estaban en ejecución. Esa gente, cerca de 2000 barrios, no van a tener el servicio de internet porque ningún privado va a ir y las obras que estaban financiadas, uno que pagan las propias empresas, no se ejecutará", adhirió.

Con respecto a los riesgos que existirían en el caso de pasar a manos privadas, el referente indicó: "El principal sería que haya competencia desleal. Los privados compraron para el 5G frecuencias por mil millones de dólares para tenerlas. En ese marco, Arsat se reservó para el Estado, algunas por cuestiones estratégicas. Si uno privatiza y se lo da a una sola empresa, va a tener dos satélites en órbita, un tercero en construcción, la red federal de fibra óptica más grande del país y la de 5G con 150 mega Hertz contra 100 que posee el privado que puso la plata".

Y concluyó: "Entonces lo que uno sospecha es que detrás de eso, o está Musk o alguna de las compañías del exterior, porque esto no es casualidad. El día que se anunció que se podía privatizar Arsat, luego de que el Congreso la sacó de la Ley Bases pero con el DNU la convirtieron en sociedad anónima, denunciaron a Clarín por una supuesta deuda. Por eso entendemos que hay algún interesado detrás y ese mismo se quedará sin competir con la empresa de telecomunicaciones más grande del país".