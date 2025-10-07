Se trata de Reinalda Villalba, apodada “La Reina”, y su hija Daiana Micaela Villalba, imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima ingresada a través de los llamados “Buzones antinarco” del municipio, donde una nota manuscrita señalaba a cuatro presuntos vendedores de droga, entre ellos a Villalba.

Agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas iniciaron tareas de vigilancia y filmación sobre la vivienda de la sospechosa, logrando reunir pruebas que confirmaron movimientos compatibles con la venta de estupefacientes. Además, se sumaron otras dos causas previas que ya estaban en trámite contra la misma mujer.

Durante el operativo, los investigadores detectaron comunicaciones entre Villalba y Luciano David López, actualmente detenido por narcotráfico. Según la causa, “La Reina” era quien le proveía la droga.

El allanamiento realizado en septiembre permitió secuestrar cocaína fraccionada, una balanza digital de precisión, dinero en efectivo en pesos y guaraníes, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento y varios teléfonos celulares.

Con las pruebas reunidas, la Justicia resolvió convertir en prisión preventiva la detención de ambas mujeres, quienes permanecerán alojadas mientras avanza la investigación.

Fuente: Dib