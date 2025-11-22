El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido este sábado en Brasilia luego de que el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ordenara su prisión preventiva. La medida se fundamentó en un intento del ex mandatario de manipular la tobillera electrónica que portaba, lo que evidenció un riesgo de fuga inminente.

Según el informe del Centro de Monitoreo Integrado, a las 00:08 se detectó una “violación del equipamiento”. En su resolución, De Moraes señaló que Bolsonaro habría intentado “romper la tobillera” para facilitar una fuga, aprovechando el tumulto que podría generar una vigilia convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, frente a la residencia.

El magistrado también destacó la “repetición del modus operandi” del ex presidente, consistente en movilizar a sus simpatizantes para generar confusión, y recordó que otros miembros de su círculo íntimo ya huyeron al exterior para evadir la justicia, entre ellos los diputados Alexandre Ramagem y Eduardo Bolsonaro.

La defensa del ex mandatario expresó “profunda perplejidad” por la decisión y adelantó que apelará ante el Supremo, argumentando que la detención “pone en riesgo su vida” debido a las secuelas de la puñalada sufrida en 2018 y otros problemas de salud. Los abogados cuestionaron que la medida se base en el posible tumulto de una “vigilia de oraciones”, señalando que la Constitución garantiza el derecho de reunión y la libertad religiosa.

La prisión preventiva no implica el inicio de la ejecución de la condena de 27 años de cárcel dictada en septiembre, sino que se trata de una medida cautelar para garantizar el orden público y el cumplimiento de la ley penal.

Fuente: con información de Noticias Argentinas