Las primeras imágenes de Nicolás Maduro en las oficinas de la DEA en Nueva York fueron difundidas este domingo, tras su arribo a Estados Unidos bajo custodia federal. El ex mandatario venezolano llegó acompañado por su esposa, Cilia Flores, luego de un operativo estadounidense de gran escala ejecutado en Venezuela y fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados con armas automáticas ante un tribunal federal de Manhattan.

En el registro difundido por la Casa Blanca se observa a Maduro con un abrigo negro con capucha, caminando por un pasillo con alfombra azul identificada con la leyenda “DEA NYD”, escoltado por funcionarios estadounidenses. Según informó CNN, en la oficina de la DEA en Manhattan fue procesado y se le tomaron las huellas dactilares. En el video se lo escucha pronunciar la frase “Happy New Year (Feliz año nuevo)”.

El operativo incluyó un traslado inicial en un avión militar Boeing 757 hasta la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, en el norte del estado de Nueva York. Allí aguardaban agentes del FBI y de la DEA, con temperaturas cercanas a los dos grados bajo cero. Maduro descendió esposado y fue derivado en helicóptero hacia Manhattan, donde continuó el procedimiento federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó la operación como una acción de alta complejidad planificada durante meses. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, explicó que se recopilaron datos sobre los movimientos del acusado y que más de 150 aeronaves participaron en la misión. Trump señaló que siguió el operativo en tiempo real y destacó que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Tras la captura, Maduro y Cilia Flores quedaron bajo control militar estadounidense. En paralelo, desde Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó que la vicepresidente Delcy Rodríguez asuma como presidente interina para garantizar la continuidad administrativa. La presidente de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, leyó la resolución en una transmisión obligatoria por radio y televisión.

El fallo no declara por el momento la falta absoluta del mandatario, lo que implicaría la convocatoria a elecciones en un plazo de 30 días.

Fuente: con información de Infobae