La iniciativa impulsada en Mercedes articula producción, innovación y educación.

En Mercedes, provincia de Buenos Aires, Marcelo González recibió a la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, junto a parte de su equipo directivo y docentes, en el marco del proyecto conjunto que impulsa una nueva etapa para La Matera.

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Durante la jornada, también participaron integrantes y directivos del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, así como representantes de los hospitales Alvear y Moyano, instituciones con las que se inició un camino de trabajo colaborativo con la plantación de árboles de Pecan en cada uno de ellos, beneficiando la calidad de vida de los pacientes.

Con la presencia de Juan Ignacio Ustarroz, intendente de Mercedes, aliados estratégicos y referentes de distintas áreas, se recorrieron las instalaciones del establecimiento y se avanzó en la planificación de este proyecto que posicionará a La Matera, campo de Abel Pintos y Marcelo González, como el primer campo experimental destinado a la formación de futuros profesionales.

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Este nuevo paso reafirma el compromiso de La Matera con la educación, la innovación y la generación de espacios que integren producción, conocimiento y desarrollo sustentable.



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