Tras varias semanas de puesta a punto, Unión de Mar del Plata tendrá su primer partido amistoso de cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Argentina. El conjunto de Juan Aquino recibirá en El Quincho a Villa Mitre de Bahía Blanca.

Unión ya piensa en su tercera temporada en la Liga Argentina y este lunes tendrá su primer partido amistoso ante su público, desde las 21.15 horas.

Para la venidera temporada, Aquino repetirá caras como el capitán Juan Ignacio Varas, Matías Carneglia, Jerónimo Barrionuevo, Francisco Ortíz y Mika Montoya. Además, se concretó la vuelta de Juani Bellozas, integrante del equipo campeón de la Liga Federal.

Entre los nuevos están el base panameño Guillermo Navarro, Matías Bernardini, Álvaro Yarza, Mateo Macrini y Thiago Flossi.

