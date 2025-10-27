El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un lunes inestable y con bajas temperaturas en Mar del Plata, donde se esperan chaparrones durante la mañana y la tarde, y una mejoría parcial hacia la noche.

La temperatura máxima será de apenas 11°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 6°C, configurando una jornada fría y húmeda en la ciudad.

La probabilidad de precipitaciones se ubicará entre 40% y 70% durante gran parte del día, con cielo parcialmente nublado hacia la noche.

El viento soplará del sur a velocidades de 13 a 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que intensificará la sensación de frío.

En resumen, será un inicio de semana gris y ventoso, ideal para abrigarse bien y tener el paraguas a mano.

