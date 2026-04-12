El titular de Defensa Civil de General Pueyrredon, Alfredo Rodríguez, se refirió a la nueva campaña de prevención por monóxido de carbono que lleva adelante la entidad por quinto año consecutivo con el objetivo de reducir riesgos durante la temporada invernal. Si en años anteriores se llegó a 5000 personas, el especialista indicó que “este año tenemos programado llegar casi a 10.000 por la cantidad de escuelas y organismos que esperan nuestra charla”.

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Respecto al eje de la campaña, señaló en diálogo con El Marplatense que está centrada en la concientización sobre los peligros del monóxido de carbono, al que definió como “este asesino silencioso”, y advirtió que su impacto no se limita únicamente a zonas de bajas temperaturas, sino que también afecta a ciudades como Mar del Plata.

En ese contexto, remarcó que muchos de los incidentes están vinculados al uso inadecuado de artefactos domésticos: “Calefaccionarnos con el horno de la cocina, salamandras que tienen mal tiraje, no tener la ventilación adecuada”, enumeró, y subrayó la importancia de que “los elementos a gas sean revisados por un gasista matriculado”.

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Asimismo, el funcionario hizo hincapié en la gravedad de este tipo de intoxicaciones. “No solo es el peligro de mortandad, sino muchas secuelas que pueden quedar en las personas que han tenido contacto directo con monóxido de carbono”, explicó y detalló que, en casos de supervivencia, “genera daños neuronales, depende la cantidad de tiempo que hayan sido expuestos a este gas”.

Rodríguez también puso el foco en algunos sectores particularmente vulnerables. Por un lado, mencionó a estudiantes que alquilan viviendas en la ciudad durante el invierno: “Es muy común en Mar del Plata, estudiantes de facultad que alquilan departamentos y cuando llega pleno invierno pasan largas horas de la noche calefaccionándose como pueden y ahí suceden los accidentes”. Por otro, advirtió sobre la situación en barrios periféricos, donde las formas de calefacción suelen ser más precarias.

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Como principal medida preventiva, insistió en la revisión anticipada de los artefactos: “Ahora que todavía no hace tanto frío, un gasista matriculado puede intervenir en nuestros artefactos de casa, ver si hay alguna falencia, remediarlo y tener un invierno tranquilo”.

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Finalmente, para quienes no cuentan con sistemas de calefacción convencionales, recomendó garantizar la ventilación de los ambientes. “Por lo menos tener una ventilación cruzada, eso nos puede salvar la vida”, afirmó, y concluyó con una advertencia: “Hay que estar muy atentos, esto es muy peligroso de verdad”.