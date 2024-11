Ante la interminable espera y la gran incertidumbre que padece el sistema universitario público, rectores participaron de una reunión en la Cámara de Diputados, en el marco de la Comisión de Economía para debatir el presupuesto 2025 del sector.

"Nosotros como rectores que integramos el Consejo Interuniversitario Nacional, desde hace unas semanas estamos en contacto con legisladores de las distintas bancadas de la Cámara de Diputados de la Nación porque desde el 15 de septiembre cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto de presupuesto, padecemos preocupación. Nos parece que éste es escaso y que va a complicar de una manera importante el funcionamiento de las universidades en el 2025. En ese sentido, conversamos con ellos, para ver si podemos modificar esa propuesta que se envió", indicó Alfredo Lazzeretti, rector de la UNMdP en dialogó con El Marplatense.

"En ese contexto participamos de la comisión de economía porque a la de presupuesto por decisión del Presidente, no se invita a los rectores. Allí hicimos formalmente nuestros planteos en el Congreso de la Nación y ahora seguimos atentos a como se desarrollan las discusiones en la Cámara. Tenemos la percepción de que por parte del Ejecutivo no hay interés de contar con el presupuesto. Es una degradación de la calidad institucional, del funcionamiento de una república, apostar a no contar con lo necesario", sumó.

Puede interesarte

"Quedan pocos días porque las sesiones ordinarias finalizan el 30 de noviembre. Los dictámenes de comisión, por reglamento como máximo tiene que estar el 20 de noviembre, o sea que si en esta semana no se firma un dictamen, no vamos a contar con una herramienta muy importante que le da previsibilidad al funcionamiento del sector público nacional", sentenció.

Y agregó que "el planteo que se dio en la comisión de economía está vinculado con una discusión que se generó con el rector de la UNR acerca de la cantidad de empleados en relación con la de estudiantes. Eso no es más que toda la batería de agresiones del Ejecutivo contra el sistema universitario, primero el adoctrinamiento, las auditorías, la relación de estudiantes - docentes. Son números que se dicen con escaso fundamento y con un desconocimiento enorme de lo que es el funcionamiento de una universidad".

"Al siguiente día de que se hizo esta crítica, aparecieron mensajes en internet que daban cuenta de que las universidades más prestigiosas del mundo tienen una relación de trabajadores-alumnos mucho más alta que en Argentina. Evidentemente son planteos que se hacen no por estar preocupado o para corregir algo. Quienes estamos en este sistema sabemos que hay mucho para corregir y en ello estamos ocupados diariamente", dijo el Rector de la Universidad Nacional de Mar del plata.

Puede interesarte

"Nosotros vemos que no vamos a tener presupuesto, que estamos en una constante agresión por parte del Ejecutivo con cosas infundadas y en eso tenemos incrementada la preocupación. También el tema de paritarias nacionales entre el gobierno y los trabajadores docentes y no docentes, no está funcionando. Por eso las entidades gremiales toman medidas de fuerza diversas porque la pérdida del poder adquisitivo es muy grande. No sabemos que incremento salarial habrá en noviembre y diciembre pero todavía no hay ninguna propuesta desde Nación", concluyó Lazzeretti.