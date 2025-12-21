El Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires, impulsado por la gestión de Axel Kicillof, proyecta una fuerte inversión en obra pública y servicios esenciales, con impacto directo en ciudades estratégicas como Mar del Plata, que vuelve a posicionarse como uno de los puntos centrales dentro del esquema de desarrollo provincial.

Dentro del plan de inversiones, la Provincia destinará más de $3,2 billones a obra pública, y una parte significativa de esos recursos tendrá llegada al distrito de General Pueyrredon. Entre las obras más relevantes previstas para Mar del Plata se destaca la continuidad del plan de puesta en valor integral de la Rambla, con una inversión estimada superior a los $4.600 millones, orientada a la restauración del paseo costero, mejoras estructurales, renovación del espacio público, iluminación y accesibilidad. Se trata de una intervención clave tanto para los vecinos como para el turismo, uno de los motores económicos de la ciudad.

Además, el presupuesto contempla partidas para infraestructura urbana, mantenimiento vial, mejoras en espacios públicos y obras vinculadas a servicios básicos, que impactan de manera directa en barrios de la ciudad. En paralelo, se prevén fondos para el sostenimiento y ampliación de obras educativas y sanitarias en el distrito, en línea con los programas provinciales de refacción y ampliación de escuelas y fortalecimiento del sistema de salud.

En segundo plano, el Presupuesto 2026 asigna recursos a áreas estratégicas a nivel provincial, como educación, con más de $1,3 billones, salud, con alrededor de $1,7 billones, y seguridad, que contará con una inversión cercana a los $1,4 billones. Si bien estas partidas tienen alcance provincial, también se traducen en mejoras operativas y estructurales en Mar del Plata, tanto en establecimientos educativos y hospitales como en equipamiento y logística para las fuerzas de seguridad.

El esquema presupuestario también incluye fondos para políticas sociales y programas productivos, destinados a sostener la actividad económica, el empleo y la asistencia a los sectores más vulnerables, en un contexto económico complejo.

Con este presupuesto, la Provincia apuesta a consolidar a Mar del Plata como un eje clave de inversión pública, combinando obras emblemáticas, infraestructura barrial y fortalecimiento de servicios esenciales, mientras el resto de los rubros acompañan en segundo plano una estrategia integral de desarrollo para todo el territorio bonaerense.