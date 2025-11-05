El intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky envió el Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva al Honorable Concejo Deliberante con importantes novedades. Se creará un fondo específico para desarrollo de red vial y pluvial urbana; se reducirán 90 cargos políticos; habrá una mayor inversión en la costa del distrito; se suspenderá por un año la tasa de habilitación comercial y se implementará nuevamente el presupuesto participativo.



De esta manera, Walter Wini elevó el proyecto al HCD, que preside Carlos Minnucci y que comenzará su tratamiento a partir de este miércoles 5 de noviembre. Uno de los ejes, será el desarrollo de red vial y pluvial urbana, sustentado con la tasa para el desarrollo de red vial urbana, similar a la implementada por otros distritos de la región. Esto permitirá que luego de dos años de paralización de la obra pública nacional por el presidente Javier Milei, el Partido de Mar Chiquita cuente con recursos para ejecutar trabajos de cordón cuneta, bacheo, desagües pluviales y la puesta en marcha de la planta de asfalto en frío en Santa Clara del Mar.



Sobre el ingreso de personal, Wischnivetzky estableció el congelamiento de vacantes con excepción del área Salud y Seguridad. Paralelamente, se efectuará una reducción de 90 cargos políticos en el organigrama.



Además, atento al alto crecimiento poblacional en las localidades que comprenden la costa del Partido de Mar Chiquita, habrá mayor inversión en dicha zona a través de las Delegaciones Municipales que abarcan la franja costera, desde Playa Dorada a Balneario Parque Mar Chiquita.



El Presupuesto Participativo sigue siendo uno de los puntos importantes para la construcción de comunidad. Más de 350 millones de pesos se volcarán en proyectos que vecinos de cada localidad decidirán democráticamente.



Por otro lado, en una de las noticias más importantes para el sector comercial, hotelero y gastronómico, el ejecutivo suspenderá por un año la tasa de habilitación comercial, a fin de promover la readecuación de comercios, hoteles, etc, con objetivo de regularizar su situación de acuerdo a la normativa vigente e impulsar la creación de nuevas aperturas con fuentes de trabajo.

El jefe comunal anunció el envío del presupuesto al HCD junto a la secretaria de Economía, Marcela Lallera y el equipo económico municipal integrado por Anabella Ferreyra; Paola Jurado; Iris Mauro y Nerea Galvan.

