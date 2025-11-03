En la Cámara de Diputados se intensifica el debate por el Presupuesto 2026, con un claro enfrentamiento entre el oficialismo y los bloques opositores. Este lunes se realizó una reunión en la oficina de Martín Menem para avanzar en la negociación, con la participación del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el libertario Bertie Benegas Lynch, titular de la estratégica Comisión de Presupuesto.

En el encuentro participaron también diputados de la oposición dialoguista cercana al oficialismo, como Daiana Fernández Molero (PRO), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo), Martín Arjol (radicales libertarios), Pamela Verasay (UCR Mendoza) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz), junto a representantes de bloques más distantes como Carlos Fernández (Frente Renovador de Misiones) y Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica).

Algunos sectores, como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y el Frente de Izquierda, no asistieron a la reunión, pese a haberse comprometido previamente.

El apuro de Benegas Lynch responde a que este martes a las 12 está convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la oposición pretende firmar dictámenes si no hay confirmación oficial de sesiones extraordinarias. Las audiencias informativas sobre el proyecto concluyeron la semana pasada, con la presencia de Pablo Quirno y Carlos Guberman.

Benegas Lynch solicitó al Gobierno que confirme la convocatoria a sesiones extraordinarias para permitir que el debate se realice con la nueva conformación del Congreso. Según la diputada Nancy Picón Martínez, algunas propuestas de la oposición, como la declaración tarifaria de Zonas Frías, podrían ser incorporadas al proyecto oficial.

Por su parte, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, señaló que la prioridad será el Presupuesto 2026, que consideró clave para la gestión del Gobierno.

El proyecto enviado al Congreso establece como eje el equilibrio fiscal, proyecta una inflación del 10,1% para 2026, un crecimiento del PBI del 5% y un tipo de cambio oficial esperado de 1423 pesos por dólar. Entre las principales asignaciones se destacan 4,8 billones de pesos para universidades nacionales, un aumento del 5% en jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% en pensiones por discapacidad, concentrando el 85% del gasto en educación, salud y jubilaciones.

Fuente: TN.