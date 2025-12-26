El Gobierno nacional envió al Congreso al funcionario Diego Santilli para seguir de cerca la sesión en la que el Senado debate el Presupuesto 2026, mientras la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, encabeza las reuniones con representantes del oficialismo, que asegura contar con los votos necesarios para la aprobación en general. Sin embargo, persisten dudas respecto de los artículos 30 y 12, vinculados a inversiones en ciencia, defensa y educación. En la misma sesión también se tratará el proyecto de ley de Inocencia Fiscal.

Las iniciativas ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, pero el clima político se tensó en las últimas horas debido a los cuestionamientos de sectores de la oposición dialoguista sobre dos artículos considerados sensibles.

Durante el debate, la senadora Patricia Bullrich expresó en redes sociales que el oficialismo busca aprobar “el primer Presupuesto con déficit cero de la historia”, en referencia a la meta fiscal planteada por el Gobierno.

Desde la oposición, el senador Eduardo “Wado” de Pedro criticó con dureza el proyecto y cuestionó el impacto del artículo 30. Señaló que el Presupuesto “castiga el derecho a la educación, el acceso a la salud y a la vivienda”, y sostuvo que la propuesta “profundiza un modelo que ya fracasó”.

En defensa del proyecto, la senadora Carmen Alvarez Rivero, del bloque de La Libertad Avanza, apuntó contra los fondos fiduciarios y afirmó que el Estado no debe gastar por encima de sus ingresos. “En un país normal no se gasta lo que no se tiene: ni las familias, ni las provincias, ni la Nación”, expresó.

Por su parte, la senadora Alicia Kirchner anunció que votará en contra del Presupuesto y reclamó un debate más profundo. Acusó al Gobierno de actuar con “un dejo de crueldad” y advirtió sobre riesgos para la soberanía “política, social, económica, cultural y cognitiva”.

El senador Flavio Fama, de la UCR, también manifestó objeciones y adelantó que no acompañará el capítulo 2 del proyecto, en línea con la postura de Maximiliano Abad. Cuestionó especialmente el artículo 12, al considerar que otorga discrecionalidad al Ministerio para interrumpir transferencias de fondos ante supuestos incumplimientos en el envío de información. Recordó que la Ley de Administración Financiera ya establece los mecanismos de rendición de cuentas.

